O jogador natural de Oliveira de Azeméis, número 214 do 'ranking' mundial, surpreendeu o adversário, teoricamente favorito, graças à sua condição de 183.º colocado na hierarquia mundial, pelos parciais de 6-2 e 6-4, em uma hora e 12 minutos de encontro.

Depois do desaire sofrido no primeiro desafio da fase de qualificação do Estoril Open frente ao espanhol Carlos Taberner, João Domingues regressou, assim, aos triunfos no Challenger Tour.

Na próxima fase de prova, o tenista português, de 27 anos, vai defrontar o vencedor do duelo entre os italianos Federico Gaio (136.º ATP), quinto cabeça de série, e Pablo Lorenzi (163.º ATP).

