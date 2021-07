O jogador de Oliveira de Azeméis, 240.º colocado no 'ranking' ATP, perdeu o primeiro parcial, mas conseguiu recuperar e superar o adversário, que figura no 332.º lugar na hierarquia mundial, por 4-6, 6-4 e 6-2.

Graças ao triunfo alcançado em duas horas e 41 minutos no último encontro do 'qualifying', Domingues vai aceder ao quadro principal do Poznan Open, estando ainda a aguardar pela conclusão da fase de qualificação para conhecer o nome do próximo adversário.

Igualmente presente na ronda inaugural do torneio polaco, mas com entrada direta, estará o também representante nacional Gastão Elias, que fará a sua estreia diante de um 'qualifyer'.

