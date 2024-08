O vilafranquense, de 25 anos, que detém o recorde nacional da especialidade, com 44,79 segundos, cumpriu a prova em 45,35 segundos, a 27 centésimos do terceiro, o jamaicano Jevaughn Poewll, numa prova que apurava diretamente os três primeiros de cada série para as meias-finais, relegando os restantes para a repescagem.

Estreante em Jogos Olímpicos, João Coelho, que fez por um centésimo a sua melhor marca da época (45,36), vai agora disputar a repescagem na segunda-feira, às 11:20 locais (10:20 em Lisboa).

