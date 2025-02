O sprinter da Lidl-Trek foi o melhor no final dos 104,2 quilómetros planos entre Alfafar e Valência, batendo no risco de meta o britânico Jake Stewart (Israel-Premier Tech) e o compatriota Giovanni Lonardi (Polti VisitMalta), segundo e terceiro na última tirada.

Com as mesmas 2:09.02 horas do vencedor chegaram o camisola amarela Santiago Buitrago e o português João Almeida, que concluiu a prova a 18 segundos do colombiano. O pódio final ficou completo com outro ciclista da Bahrain Victorious, no caso o espanhol Pello Bilbao, terceiro, a 39.

O corredor da A-dos-Francos, de 26 anos, deixa boas indicações no seu arranque de temporada, que vai prosseguir em Portugal, na Clássica da Figueira (16 de fevereiro) e na Volta ao Algarve (de 19 a 23), na qual é um dos favoritos ao triunfo da geral.

"Foi muito, muito positivo. Estou feliz com esta semana, penso que a equipa fez um bom trabalho. Lutámos pela vitória, o que é bom", começou por analisar.

Almeida reconheceu que, no sábado, não esteve a 100%, mas notou que o triunfo na Volta à Comunidade Valenciana lhe escapou por pouco.

"No geral, estou satisfeito com este arranque de temporada. Penso que começar com um segundo lugar não é nada mau. Vamos concentrar-nos nos próximos objetivos", acrescentou, assumindo que vai chegar a Portugal "com uma boa dose de confiança".

Já Buitrago conquista, aos 25 anos, a primeira corrida por etapas da carreira, após vencer duas tiradas, num currículo em que conta com duas vitórias em etapa na Volta a Itália.

Na tirada de hoje, Ivo Oliveira (UAE Emirates) foi 23.º, com o mesmo tempo de Milan, enquanto Nelson Oliveira perdeu 15 segundos.

Na geral, o português da Movistar terminou na 76.ª posição, a mais de 38 minutos de Buitrago, e Ivo Oliveira foi 101.º, a quase uma hora do vencedor.

