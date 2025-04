Jieni Shao eliminada na fase de grupos da Taça do Mundo de ténis de mesa

Macau, China, 16 abr 2025 (Lusa) - A portuguesa Jieni Shao foi hoje eliminada da Taça do Mundo de ténis de mesa, em Macau, ao perder com a chinesa Wang Yidi, terceira do ranking mundial, no último jogo da fase de grupos.