"Tenho que parar por tempo indeterminado. Deixa-me triste, feliz estava eu, mas faz parte. Ossos do ofício. Só acontece a quem dá o corpo ao manifesto. O mais importante agora é recuperar a visão. Neste momento, ainda não consigo ver do lado direito e, sem um tempo exato para isso melhorar, também não sei quando poderei voltar a jogar", informou a avançada portuguesa.

A atual jogadora das norte-americanas do Gotham, que nas últimas três épocas representou o Benfica, explicou o que sucedeu, em publicação na rede social Instagram, e adiantou que está a tomar medicação para ajudar na recuperação.

"Depois de um lance no treino, onde levei uma 'senhora bolada', perdi a visão do lado direito. Fui ao hospital, passei por um oftalmologista e depois por um especialista de retina, que confirmou uma hemorragia no olho", começou por dizer.

A indicação que teve do médico é de que a retina está afetada, mas que, felizmente, não descolou.

"Isso é um bom sinal, mas ainda há risco de descolar, por isso vou ter que ser acompanhada regularmente. A recuperação pode demorar, porque, no fundo, a retina está como se tivesse uma nódoa negra", referiu ainda Jéssica Silva.

A avançada disputou em fevereiro os dois jogos de Portugal na Liga das Nações, primeiro no empate a 1-1 com a campeã europeia Inglaterra, e, depois, na vitória em casa da Bélgica, por 1-0.

RPM // AJO

Lusa/Fim