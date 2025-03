A seleção nipónica juntou-se aos três países organizadores -- Canadá, Estados Unidos e México -- e vai participar pela oitava vez no Campeonato do Mundo, no qual tem como melhor resultado a presença nos oitavos de final, alcançados em 2002 (na prova que coorganizou com a Coreia do Sul), 2010 (África do Sul), 2018 (Rússia) e 2022 (Qatar).

Em Saitama, a seleção anfitriã (à qual bastaria o empate para assegurar a presença na fase final) chegou ao triunfo com golos marcados por Daichi Kamada, aos 66 minutos, e Takefusa Kubo, aos 87, já sem o médio 'leonino' em campo, uma vez que foi substituído após o intervalo.

A três jornadas do fim da fase de qualificação, o Japão já não poderá terminar abaixo do segundo lugar da 'poule' C -- o último de apuramento direto para o Mundial2026 -- e dificilmente será igualado no comando pela Austrália, segunda classificada, com menos nove pontos.

Os australianos golearam hoje a Indonésia, por 5-1, e também ficaram mais perto de garantir a presença no torneio, passando a dispor de quatro pontos de vantagem sobre indonésios, Arábia Saudita, Bahrain e China, todos em igualdade pontual e em luta pelas duas vagas pra a ronda seguinte de qualificação.

