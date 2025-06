Apesar de ter caído nos quilómetros iniciais, Ivo Oliveira conseguiu repetir o triunfo de 2023, ao triunfar em 04:23.02 horas, no final dos 179,3 quilómetros de um percurso com início e final em Ourém, sucedendo a Rui Costa no palmarés da prova de fundo dos Nacionais de estrada.

Pedro Silva terminou em segundo, com o mesmo tempo de Ivo Oliveira, com João Medeiros (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar) a fechar o pódio, a 23 segundos.

NFO // JP

Lusa/Fim