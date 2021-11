"No boletim clínico portista figuram os nomes de Pepe, que fez trabalho de ginásio e tratamento, e de Marcano, que vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica para correção de lesão no pé direito", lê-se numa nota publicada pelos 'dragões', referente ao último treino da equipa de Sérgio Conceição antes do duelo de quarta-feira com o Liverpool, para a Liga dos Campeões.

Marcano, de 34 anos, tem 12 jogos e um golo esta temporada pelo FC Porto. Os 'dragões' não revelam o tempo de paragem previsto.

O jogador espanhol volta a ter problemas físicos, depois de ter falhado praticamente a última época inteira por causa uma lesão grave num joelho.

Formado no Racing Santander, e já depois de uma passagem pelo Olympiacos, da Grécia, e do Rubin Kazan, da Rússia, Marcano chegou ao FC Porto em 2014/15 e passou quatro temporadas nos 'dragões' antes de rumar à Roma.

Após apenas uma temporada em Itália, o defesa espanhol regressou ao FC Porto em 2019/20.

Ao serviço dos 'dragões, Marcano conquistou dois campeonatos e uma Taça de Portugal.

