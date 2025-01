Ausente da competição desde 15 de setembro de 2023, quando saiu lesionado ao oitavo minuto da vitória 'azul e branca' na visita ao Estrela da Amadora (1-0), da quinta jornada da edição 2023/24 da I Liga, o defesa central, de 37 anos, treinou pela primeira vez sem limitações esta época no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

Iván Marcano, defesa com mais golos da história do FC Porto (30), chegou mesmo a ser submetido a duas intervenções cirúrgicas na última temporada e passa agora a estar à disposição do treinador Vítor Bruno, que continua privado do lateral esquerdo Francisco Moura e do médio defensivo sérvio Marko Grujic, ambos em tratamento às suas lesões.

Os 'dragões' voltaram de manhã ao trabalho, no dia seguinte ao adiamento da visita ao Nacional, da 17.ª ronda da I Liga, e última da primeira volta, que ficou remarcada para 15 de janeiro, após ser interrompida aos 15 minutos, devido ao forte nevoeiro na Choupana.

No domingo, às 11:00, no Olival, o FC Porto dará continuidade à preparação do jogo das meias-finais da Taça da Liga com o Sporting, campeão e líder provisório do campeonato, que está previsto para terça-feira, às 19:45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

Os 'dragões', que ocupam a segunda posição da I Liga, a um ponto dos 'leões', estão de regresso à 'final four' da prova mais jovem do futebol profissional português, após terem falhado essa fase em 2023/24, quando defendiam o único troféu logrado em 17 edições.

