Daniele Orsato, de 44 anos, é internacional há 10 anos e vai dirigir a sua primeira final de uma competição europeia, após oito jogos na Liga dos Campeões, incluindo o Real Madrid-Manchester City relativo à primeira mão dos oitavos de final.

O árbitro italiano conta ainda no seu currículo com o jogo entre o Wolverhampton e o Sevilha (0-1), dos quartos de final da Liga Europa, que está a decorrer na Alemanha e será concluída na sexta-feira com a final entre o Inter Milão e o Sevilha.

Na final da Liga dos Campeões de domingo, em Lisboa, com início às 20:00, Daniele Orsato terá a ajuda dos compatriotas Lorenzo Manganelli e Alessandro Giallatini, como assistentes, sendo que o quarto árbitro será o romeno Ovidiu Hategan.

Dois outros italianos comandarão o videoárbitro (VAR), Massimiliano Irrati e o seu assistente Marco Guida, enquanto os espanhóis Roberto Diaz Pérez del Palomar e Alejandro Hernández completarão a equipa.

