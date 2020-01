Islândia carimba apuramento e cruza-se com Portugal na ronda principal A Islândia confirmou hoje o apuramento para a ronda principal do Europeu de andebol e vai cruzar-se com Portugal, numa fase em que também vão estar as seleções da Espanha, Alemanha e Bielorrússia. desporto Lusa desporto/islandia-carimba-apuramento-e-cruza-se-com_5e1cf5c490778c1bfa22bc3f





Em Malmo, na Suécia, a Islândia não teve problemas para imperar perante a Rússia, registando uma diferença de nove golos no resultado final (34-23), num encontro em que o lateral Bjarki Mar Elisson e os pontas Alexander Petersson e Gudjonsson, todos com seis golos cada, guiaram os escandinavos ao apuramento.

O primeiro empate (24-24) da competição aconteceu hoje no grupo E, entre Hungria e Dinamarca, um jogo que podia ter 'caído' para os húngaros, - depois de terem estado os 60 minutos quase sempre na frente -, não fossem os erros na reta final da partida, bem aproveitados pelos nórdicos. A terceira e última jornada da ronda preliminar vai ser crucial para ambas as seleções.

O ponta Zsolt Balogh foi o melhor marcador da partida, com sete golos, mas foi entre os postes que estiveram os melhores jogadores do encontro. Roland Mikler efetuou 11 defesas para os húngaros, enquanto o Niklas Landin Jacobsen parou 20 remates e manteve a Dinamarca na discussão do resultado.

A Espanha, campeã em título, fez o pleno de vitórias na competição, com um triunfo fácil sobre os Países Baixos (36-25), que nunca conseguiram incomodar a superioridade espanhola, apesar dos oito golos do ponta holandês Kay Smits.

Também na 'poule' C, os alemães tiveram de suar bastante para selar o apuramento no Trondheim Spektrum, na Noruega, ao imporem-se perante a estreante Letónia, que na segunda parte deu uma boa réplica aos germânicos, depois ter terem ido para o intervalo a perder por cinco golos de diferença (11-16).

O lateral Dainis Kristopans voltou a evidenciar-se, mais uma vez, no lado dos letões, ao apontar sete tentos, enquanto na primeira linha alemã o Julius Kühn, com oito remates certeiros em nove tentativas, teve um papel decisivo para o desfecho tangencial, por 28-27.

No grupo A, o ponta Mikita Vailupau foi a grande figura da vitória (36-27) da Bielorrússia sobre Montenegro, ao apontar sete golos importantes que ajudaram a confirmar o apuramento em Graz, na Áustria, juntando-se à já apurada Croácia, só com triunfos, depois de hoje ter vencido a Sérvia, por 24-21.

Na 'Main Round' já confirmaram presença Portugal e a anfitriã Noruega, que na terça-feira se defrontam em Trondheim, na última jornada da fase preliminar do grupo D.

