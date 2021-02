"Considerando o estado atual do país, nomeadamente as medidas de confinamento existentes e cujo termo se prevê não vir a ocorrer antes de meados do mês de março do corrente ano, a direção da Federação Portuguesa de Badminton deliberou adiar a competição 56.ºs Campeonatos Internacionais de Portugal 2021, para data a ser oportunamente divulgada", lê-se na página oficial do organismo.

Em 2020, a mais representativa competição de badminton em solo português realizou-se entre 05 e 08 de novembro, dada a impossibilidade de realização nas datas inicialmente previstas, entre 05 e 08 de março, nas Caldas da Rainha.

A Federação Portuguesa de Badminton (FPB) decidiu também "suspender toda a competição nacional enquanto subsistir o estado de emergência em vigor".

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.227.605 mortos resultantes de mais de 102,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 12.757 pessoas dos 726.321 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

