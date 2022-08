Os golos da formação de Milão foram marcados pelo argentino Lautaro Martínez, aos 35 minutos, pelo médio turco Hakan Çalhanoglu, aos 52, e Joaquin Correa, aos 82, ele que entrara sete minutos antes a render o compatriota Lautaro Martínez.

Nos outros jogos hoje disputados, o Torino e a Lazio, sem o guarda-redes português Luis Maximiano, que foi expulso na primeira jornada, empataram sem golos, em Turim, o mesmo resultado verificado na receção da Udinese à Salernitana, com a equipa de Udine a ficar reduzida a 10 elementos desde os 45+4 minutos, por expulsão do defesa argentino Nehuen Pérez.

O avançado português Beto iniciou o jogo no 'banco' da Udinese, mas foi lançado aos 68 minutos, a render o avançado nigeriano Isaac Sucess.

Já o Sassulo recebeu e venceu o Lecce, por 1-0, graças ao golo solitário do avançado Domenico Berardi, aos 55 minutos.

Com os resultados de hoje, o Inter isolou-se, provisoriamente, no comando da Serie A, com seis pontos (em dois jogos), seguido pela Lazio, com quatro (dois), pelo Torino, com quatro (dois) e por um sexteto formado por Nápoles, Juventus, AC Milan, Atalanta, Fiorentina e Roma, todos com três pontos e com um jogo disputado.

