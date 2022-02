Com Rui Patrício e Sérgio Oliveira (saiu aos 70 minutos) titulares, Mourinho não foi feliz frente à equipa que tornou campeã da Europa há 12 anos, 'caindo' devido aos tentos do bósnio Dzeko, aos dois minutos, e do chileno Alexis Sánchez, aos 68.

O avançado chileno, que Mourinho contratou quando estava no comando técnico do Manchester United, sem grande sucesso nessa passagem, protagonizou um dos destaques da partida, ao marcar um grande golo, de longe, depois de já ter dado a Supertaça aos campeões de Itália, ante a Juventus, e marcado o golo decisivo no prolongamento com o Empoli (3-2) nos 'oitavos' da Taça.

Apesar da derrota, 'Mou' foi um dos protagonistas da noite, ao ser ovacionado antes do arranque do jogo pelos adeptos 'interistas', que apuparam o árbitro quando este lhe mostrou um cartão amarelo.

Na quarta-feira, prossegue a procura pelo próximo vencedor da Taça de Itália, com novo confronto entre clubes de Milão e Roma: AC Milan contra Lazio, de onde sairá o adversário do Inter.

