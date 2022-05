Segundo a agência noticiosa France-Presse, grupos numerosos de adeptos tentaram 'furar' os controlos de bilhética e segurança em torno do Stade de France, o que atrasou a entrada dos fãs no recinto.

As longas filas, sobretudo vermelhas, cor do Liverpool, eram visíveis no exterior do recinto desportivo, na capital francesa.

A Associated Press reportou a presença de adeptos sem bilhetes envolvidos em confrontos com os 'stewards' do estádio, presenciando ainda longas filas de adeptos dos 'reds'.

À hora do apito inicial originalmente programado, pelas 21:00 locais (20:00 de Lisboa), vastas áreas das bancadas estavam vazias, num Stade de France com capacidade para 80 mil pessoas.

