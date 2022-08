Cumprido o dia de descanso, Moreira, de 27 anos, terá o primeiro grande teste à sua liderança, nos 165,7 quilómetros entre a Mealhada e o Observatório de Vila Nova, em Miranda do Corvo, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria.

O pelotão sai da cidade do distrito de Aveiro às 12:45 em direção às metas volantes de Cantanhede (29,6) e Condeixa-a-Nova (90,8), que antecedem a primeira dificuldade do dia, a contagem de quarta categoria instalada ao quilómetro 113,9, em Miranda do Corvo.

Antes de iniciarem os 9,9 de uma subida inédita no percurso da Volta a Portugal, os ciclistas passam ainda a meta volante da Lousã (142,2).

Numa tirada em que a principal dificuldade coincide com a meta, a chegada ao Observatório de Vila Nova, uma das três em alto na 83.ª Volta a Portugal, está prevista para as 17:28.

O uruguaio, vice-campeão da passada edição, lidera a geral, com dois portugueses a ocuparem os lugares do pódio: Frederico Figueiredo, também da Glassdrive-Q8-Anicolor, é segundo a 30 segundos, enquanto Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista) é terceiro, a 31.

