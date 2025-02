"O Benfica tem a vantagem pelo resultado no Mónaco, mas não estamos aqui para ser um oponente simpático. Vamos fazer de tudo para vencer este jogo. É um jogo difícil, com a atmosfera deste estádio, e para vencer precisamos de fazer uma exibição muito boa", expressou o técnico austríaco, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

O conjunto português triunfou no reduto monegasco na primeira mão da eliminatória, por 1-0, com um tento do grego Vangelis Pavlidis, mas o Mónaco considera o resultado injusto perante o que efetuou na primeira parte, antes da expulsão do líbio Al Musrati.

"Pelo que fizemos na primeira parte, penso que fizemos um jogo muito decente e não merecíamos a derrota. A expulsão foi demasiado. Foi muito duro o Al Musrati ter visto o segundo amarelo, em vez do Carreras. Espero terminar o jogo 11 contra 11. Estive cá com o Eintracht Frankfurt em 2019 e sei que é um estádio e atmosfera fantásticos, mas acreditamos que podemos mudar o resultado e seguir para a próxima fase", sublinhou.

Adi Hütter lembrou que o principal objetivo da época do Mónaco é terminar nos cinco primeiros lugares do campeonato francês e realçou as várias ausências na equipa, com o defesa central costa-marfinense Wilfried Singo, contudo, a voltar a poder ser opção.

"O Benfica está em vantagem e, por isso, é favorito. Nem sempre o favorito vence. Os meus jogadores têm muita confiança, estão ansiosos por este jogo e temos de realizar uma excelente exibição, senão é impossível. Os jogadores estão prontos e eles querem lutar. A vantagem é do Benfica, mas podemos usar as nossas oportunidades", afirmou.

Presente na conferência de imprensa de antevisão ao jogo esteve também o avançado austríaco Mika Biereth, contratado em janeiro ao Sturm Graz e que leva já sete tentos em outros tantos jogos ao serviço do Mónaco, revelando a sua confiança para o duelo.

"Jogámos bem na primeira mão, apesar da derrota. Esperamos um duelo difícil, contra muito público, mas estamos ansiosos por jogar. O Otamendi é, sem dúvida, um dos melhores centrais que defrontei. Tornou as coisas muito difíceis para mim", ressalvou.

Benfica e Mónaco defrontam-se na terça-feira, a partir das 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo a contar para a segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, que terá a arbitragem do sueco Glenn Nyberg.

DYRP // AJO

Lusa/Fim