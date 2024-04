Depois da vitória no primeiro jogo por 114-103, o conjunto do Colorado esteve a perder o segundo por 20 (48-68, já na segunda parte), mas conseguiu recuperar e chegar ao 2-0 na eliminatória, muito graças à inspiração de Murray nos momentos decisivos.

O base dos Nuggets entrou para o último minuto com 14 pontos - e só sete lançamentos de campo convertidos, em 22 tentados -, para acabar com 20, ao marcar os últimos seis da equipa: dois lances livres com 57 segundos para jogar, para empatar a 97, um 'tiro' de campo a 30, para igualar a 99, e o cesto da vitória.

"Perdi o equilíbrio e caí. Penso que o AD [Anthony Davis] estava à minha frente, ou alguém estava à minha frente, e só ouvi toda a gente a gritar... Foi assim que percebi que a bola tinha entrado", disse Murray, no final, reconhecendo que não tinha conseguido ver a sua 'obra de arte'.

Além de Murray, destaque nos anfitriões para o 'triplo duplo' do poste sérvio Nikola Jokic, que somou 27 pontos, 20 ressaltos e 10 assistências, e ainda para os 22 pontos e nove ressaltos de Michael Porter Jr. e os 14 pontos de Aaron Gordon.

Nos forasteiros, Anthony Davis somou 32 pontos e 11 ressaltos, mas não conseguiu evitar o cesto de Murray na última posse de bola, enquanto LeBron James totalizou 26 pontos, 12 assistências e oito ressaltos, só que falhou, sozinho, o potencial 'triplo' da vitória, a 16 segundos do fim.

D'Angelo Russell, com 23 pontos, incluindo sete 'triplos' marcados, em 11 tentados, também esteve em bom plano nos californianos, que sofreram a 10.ª derrota consecutiva face aos campeões em título.

Numa primeira ronda para já só com triunfos caseiros, em 11 jogos, os New York Knicks, ao vencerem os Philadelphia 76ers por 104-101, e os Cleveland Cavaliers, com um triunfo sobre os Orlando Magic por 96-86, também lideram as suas séries por 2-0.

