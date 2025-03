O Ferrari de Lewis Hamilton apresentou um desgaste excessivo do painel de proteção traseiro, que deveria apresentar uma espessura mínima de nove milímetros no final da corrida, na qual foi sexto classificado.

Já os monolugares de Leclerc, que tinha terminado no quinto lugar, e Gasly, 11.º, terminaram com o peso abaixo do mínimo regulamentar.

No caso do Ferrari, foi uma diferença de um quilograma a ditar a desqualificação, ditada pelo painel de comissários, do qual faz parte o antigo piloto português Pedro Lamy.

Desta forma, o francês Esteban Ocon (Haas) é promovido a quinto, o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) a sexto, o tailandês Alexander Albon (Williams) a sétimo, o britânico Oliver Bearman (Haas) a oitavo, enquanto o canadiano Lance Stroll (Aston Martin) entra nos pontos (10 primeiros) ao subir ao nono lugar e o espanhol Carlos Sainz (Williams) ao 10.º.

O australiano Oscar Piastri (McLaren) foi o vencedor da segunda etapa do Mundial, disputada hoje, em Xangai, após a qual britânico Lando Norris (McLaren), que foi segundo classificado, mantém a liderança do campeonato, com 44 pontos.

AGYR // JP

Lusa/Fim