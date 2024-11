O jogador sueco assinou o primeiro 'póquer' da carreira, aos 19, 31, 42 (de penálti) e 70 minutos, chegando aos 16 tentos no campeonato, e Maxi Araújo completou a 'mão cheia' dos campeões nacionais, aos 85, sendo que, pelo meio, Rodrigo Pinho reduziu para os 'estrelistas', aos 35.

No dia em que foi oficializada a saída do treinador Rúben Amorim para o Manchester United, com efeitos a partir de 11 de novembro, o Sporting somou a 10.ª vitória no mesmo número de jornadas e reforçou a liderança da I Liga, com 30 pontos, mais seis do que o segundo, o FC Porto, que joga no domingo, enquanto o Estrela da Amadora é 16.º e antepenúltimo, com seis.

