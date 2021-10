"As expectativas são boas. Vamos defrontar uma grande equipa e isso motiva-nos. Estamos a participar numa competição que todos queríamos, que é o Mundial", disse à agência Lusa Baciro Candé.

O treinador da selecção de futebol guineense falava após ter apresentado os convocados para o jogo de dia 06, que vai decorrer na capital marroquina, relativo à terceira jornada do grupo I para o Mundial de 2022, no Qatar, liderado pela Guiné-Bissau, com quatro pontos.

A Guiné-Bissau joga a quarta jornada do grupo I, que inclui também o Sudão e a Guiné-Conacri, em 10 de outubro, igualmente em terreno marroquino (Casablanca).

A FIFA interditou o Estádio Nacional 24 de Setembro, em Bissau, por falta de condições do relvado, balneários e iluminação, entre outros.

Lista de convocados para o jogo com Marrocos:

- Guarda-Redes: Jonas Mendes (Beira-Mar, Portugal), Maurice Gomis (Ayia Napa, Chipre) e Manuel Balde (Vizela, Portugal).

- Defesas: Nanu (FC Porto, Portugal), Fali Candé (Portimonense, Portugal), Marcelo Djaló (Boavista, Portugal), Opa Sanganté (Chateauroux, França), Rodinilson Brito Silva (FK Kaunas Zalgiris, Lituânia), Aurísio Saliu Júnior (Vilafranquense, Portugal), Jefferson Encada (Leixões, Portugal) e Basil Camará (Tec Tiel, Holanda).

- Médios: Pelé (Mónaco, França), Bura (Farense, Portugal), Jaquité (Vilafranquense, Portugal), Moreto Cassamá (Stade Reims, França), Alfa Semedo (Vitória de Guimarães, Portugal) e Manconi Mané (Moreirense, Portugal).

- Avançados: Cafimipon Gomis (Cleramont, França), Mama Balde (Troyes, França), Piquete Djasse (Al Shoalah, Arábia Saudita), Jorge Intima (Wisla Plock, Polónia), Alexandre Mendy (Caen, França), Joseph Mendes (Niort, França), Frederic Mendy (Vitória de Setúbal, Portugal) e Mauro Rodrigues Teixeira (Sion, Suíça).

