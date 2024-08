"A Atalanta BC tem o prazer de anunciar que o guarda-redes Rui Pedro dos Santos Patrício, mais conhecido por Rui Patrício, vai vestir a camisola preta e azul na época 2024/25, com um contrato de um ano", referiu o emblema de Bérgamo.

Rui Patrício chega à Atalanta no mesmo dia em que os italianos emprestaram o guarda-redes argentino Juan Musso ao Atlético de Madrid até final da época, com opção de compra obrigatória pelos 'colchoneros'.

Na Atalanta, Rui Patrício, que era um jogador livre, depois de três temporadas na capital italiana, vai concorrer pela baliza 'nerazzurra' com Marco Carnesecchi, habitual titular.

A formação de Bérgamo será apenas o quarto clube na carreira profissional do internacional português, campeão europeu em 2016 e o guarda-redes com mais jogos pela seleção nacional, com 108.

Patrício formou-se no Sporting e representou a equipa sénior 'leonina' em 467 encontros oficiais, antes de rumar aos ingleses do Wolverhampton, em 2018, na sequência do ataque à academia de Alcochete.

RPM // MO

Lusa/Fim