O futebolista, de 23 anos, assinou um contrato com os amadorenses até 2027, e foi anunciado através de um vídeo publicado nas redes sociais 'estrelistas'.

Francisco Meixedo passou toda a formação no FC Porto, mas apenas representou uma vez a equipa principal, na temporada 2021/22, quando alinhou um minuto na última ronda, com o Estoril Praia, numa altura em que os 'dragões' já eram campeões.

Na sexta-feira, através das redes sociais, o guarda-redes já se tinha despedido do FC Porto com um texto longo: "Foram 15 anos. 15 anos em que a minha casa foi repartida pela Constituição, Olival e Dragão. 15 anos a representar o clube do meu coração".

"Hoje termina a minha ligação contratual ao FC Porto. Deixo o clube consciente de que dei sempre o melhor de mim, enquanto o representei", afirmou o jovem guarda-redes.

Meixedo recordou ainda as melhores memórias no clube, como a inédita conquista da UEFA Youth League, mas destacou a estreia no Estádio do Dragão enquanto campeão nacional, agradecendo a todas as pessoas com quem se cruzou ao longo dos 15 anos.

O internacional sub-21 tornou-se a nona contratação dos 'tricolores', após o guarda-redes Marko Gudzulic (ex-FK Vozdovac, da Sérvia), os defesas Danilo Veiga (ex-Rijeka, da Croácia), Issiar Dramé (ex-Bastia, de França) e Ferro (ex-Hajduk Split, da Croácia), os médios Paulo Moreira (ex-Varzim) e Daniel Carvalho (ex-Vitória de Setúbal) e os avançados Tiago Mamede (ex-Sporting) e André Luiz (ex-Flamengo, do Brasil).

Por outro lado, saíram os guarda-redes António Filipe e Dida, os defesas Hevertton Santos, Johnstone, Pedro Mendes, Kialonda Gaspar, Lucão, Mansur, Shinga e João Reis, e os avançados Luan Farias e Ronaldo Tavares (emprestado ao FC Seoul, Coreia do Sul).

O Estrela da Amadora, que fechou a temporada 2023/24 no 14.º lugar, com 33 pontos, vai visitar, na primeira ronda do campeonato 2024/25, o reduto do Sporting de Braga.

