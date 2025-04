"Maignan deixou o hospital esta manhã, está a evoluir bem. Deve manter-se em repouso total até terça-feira, quando fará novos exames", declarou um porta-voz do emblema orientado pelo português Sérgio Conceição.

Ao minuto 51 do jogo em casa da Udinese, que venceram por 4-0, o habitual dono da baliza milanesa colidiu com Jiménez e acabou substituído, por Sportiello.

O internacional francês, finalista vencido do Mundial2022, foi então retirado de campo por elementos das equipas de emergência médica e hospitalizado para exames médicos, mas estava "consciente"-

O clube não deu mais detalhes quanto à lesão específica sofrida pelo guardião de 29 anos.

O próximo jogo do nono classificado da Liga italiana é no dia 20 de abril, ante a Atalanta, três dias antes da segunda mão das meias-finais da Taça de Itália, a única competição ainda ao alcance do conjunto orientado por Sérgio Conceição, ante o Inter Milão.

