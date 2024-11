"Estou encantado. As ruas de Monte Carlo são únicas e uma parte importante da F1. Todos os pilotos sonham ganhar o Grande Prémio do Mónaco", observou o diretor executivo do Formula One Group, o italiano Stefano Domenicali.

O prolongamento do contrato com o Automóvel Clube do Mónaco, que expirava em 2025, implicou também a alteração da data da corrida em circuito urbano, habitualmente disputada em finais de maio (no próximo ano está marcada para 25 de maio) e que, a partir de 2026, passará a realizar-se no início de junho.

O Grande Prémio do Mónaco, que em 2025 completa o 75.º aniversário da estreia oficial na F1, em 1950 - apesar de se disputar desde 1929 -, é a segunda prova com maior número de corridas na disciplina rainha do desporto automóvel, depois do Grande Prémio de Itália, em Monza.

