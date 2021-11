Miguel Oliveira (KTM) é um dos pilotos do Mundial de MotoGP a iniciar os ensaios no circuito algarvio, às 09:55, numa sessão que se prolonga até às 10:40, seguida da segunda, já à tarde, a partir das 14:10.

O piloto natural de Almada, 10.º classificado com 92 pontos, e o francês Fabio Quartararo (Yamaha), que já assegurou o título de campeão do mundo, são os únicos detentores de vitórias na 'montanha russa' algarvia.

O Grande Prémio do Algarve vai ser a 17.ª corrida portuguesa, a segunda do ano, juntando-se às 16 edições do Grande Prémio de Portugal, que foi disputado entre 2000 e 2012 no autódromo do Estoril, em 1987 no circuito de Jarama, em Espanha, e em 2020 e 2021 em Portimão.

As primeiras motas a acelerarem hoje vão ser as da terceira categoria (Moto3), a partir das 09:00, voltando ao circuito às 13:15, enquanto as de Moto2 têm ensaios marcados para as 10:55 e 15:10.

Os títulos das categorias inferiores ainda estão por atribuir. Em Moto2, o australiano Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo) lidera, com 18 pontos de vantagem sobre o espanhol Raúl Fernandez (Red Bull KTM Ajo), e, em Moto3, o espanhol Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) detém 21 pontos de avanço sobre o italiano Dennis Foggia (Leopard Racing).

O Mundial termina em 14 de novembro, em Valência.

