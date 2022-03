O Betis, que vencera na primeira mão por 2-1, 'carimbou o passaporte' para a final aos 90+2, com um golo de Borja Iglésias, mas o golo de Bébé, aos 80, três minutos depois de ter sido lançado em jogo, na execução de um livre, com um pontapé fulminante a 25 metros da baliza, ainda fez sonhar o Rayo Vallecano com a passagem à final.

O internacional português William Carvalho fez parte do onze do Bétis e jogou os 90 minutos, enquanto o seu compatriota Rui Silva não chegou a sair do banco.

No Rayo Vallecano, além de Bebé, que dispôs ainda mais dois livres em zona próxima à que resultaria no golo, que foram embater na barreira, houve outro português que participou na partida, Kevin Rodrigues, que entrou aos 89 minutos, a render o médio Álvaro Garcia.

O Betis garantiu assim a vaga na final da Taça do Rei, marcada para 23 de março, na qual ira encontrar o Valência, dos portugueses Gonçalo Guedes, Thierry Correia e Hélder Costa.

