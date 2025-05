Na sede do COP, em Lisboa, os dois comités reuniram com o Governo para discutir a execução do contrato que prevê "requalificação e apetrechamento da rede de CAR", com dotação de 10 milhões de euros.

Sem o secretário de Estado, representado pelo seu chefe de gabinete, estiveram ainda presentes vários autarcas, a Fundação do Desporto, o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e outras federações.

Segundo comunicado do COP, foram discutidas outras áreas abrangidas pelo programa de apoio governamental ao desporto entre este ano e 2028, da investigação à inclusão, passando pelo alto rendimento, carreiras duais e a formação desportiva.

"Para estes eixos, serão agendados encontros específicos com as federações desportivas para a apresentação e discussão da implementação do contrato-programa", adianta o comité.

