Duas jornalistas do jornal 'online' All About Macau (AAM), com uma versão mensal em papel, foram detidas, na quinta-feira, pela polícia, quando tentavam entrar no salão da AL para assistir à apresentação do programa político do Governo para 2025.

Questionado pela Lusa sobre se a organização iria manter a prática de excluir imprensa 'online' da cobertura das provas em Macau, o coordenador Pun Weng Kun disse que estava tudo nas mãos da comissão organizadora dos 15.º Jogos Nacionais da China.

"Vai ser tudo segundo a organização nacional, não é uma situação específica de Macau. (...) Sobre 'media', sobre segurança, ainda estamos à espera de orientações do Estado", disse o líder do Gabinete Preparatório da região.

No final de uma conferência de imprensa sobre competições que vão servir de teste para as provas de novembro, Pun prometeu divulgar publicamente quaisquer orientações sobre a cobertura noticiosa do evento assim que a comissão de Macau as receber.

Em 13 de abril, a Associação de Jornalistas de Macau (AJM) tinha questionado a "exclusão injustificada" de "revistas mensais locais e meios de comunicação 'online'" -- como é o caso da All About Macau - da cobertura de eventos oficiais.

Essas "práticas discriminatórias", considerou ainda a associação, têm sido fundamentadas pelo Gabinete de Comunicação Social com "justificações que não convencem" - como a limitação do espaço.

Na sexta-feira, a associação disse que "lamenta profundamente o incidente em que jornalistas de uma publicação mensal, incluindo a presidente da AJM [Ian Sio Tou], foram levadas pela polícia para interrogatório durante a cobertura da Assembleia Legislativa, e podem vir a ser alvo de eventuais acusações criminais".

Nas redes sociais, o All About Macau escreveu que o pedido das jornalistas para entrarem na sessão plenária foi recusado, tendo a polícia sido chamada para as retirar.

"Aparentemente, ainda havia lugares vagos" para a comunicação social no salão principal, escreveu o jornal.

As jornalistas permaneceram sob custódia policial até às 21:00 (14:00 em Lisboa) de quinta-feira, escreveu o All About Macau no Facebook.

Uma hora depois, a PSP de Macau indicou, numa resposta por e-mail à Lusa, que remeteu o caso para o Ministério Público.

Macau vai acolher provas de ténis de mesa, basquetebol, voleibol e karaté nos Jogos Nacionais em 2025.

Os Jogos Nacionais são o principal evento desportivo chinês e realizam-se a cada quatro anos. A 15.ª edição tem lugar entre 09 e 21 de novembro e, pela primeira desde a sua criação, em 1959, vai incluir provas fora da China continental.

Os últimos jogos tiveram lugar na província de Shaanxi, no nordeste do país, em setembro de 2021, envolvendo mais de 12 mil atletas em 35 modalidades, e terminaram com 12 novos recordes mundiais.

