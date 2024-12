"Este projeto procura garantir aquilo que se chama a carreira dupla, a conciliação entre o sucesso escolar no ensino superior e o sucesso para os atletas de alto rendimento. São duas atividades muito exigentes e, em que muitas vezes, no ensino superior, não temos as condições que permitem a estes alunos conciliar uma atividade muito exigente do ponto de vista físico, mental e de consumo de tempo com a sua atividade académica", referiu Fernando Alexandre.

Durante a apresentação do projeto piloto, que vai juntar quatro universidades e dois institutos politécnicos, o governante disse que o objetivo de alargar este projeto "é precisamente instituir, criar um sistema que tenha flexibilidade e que tenha a capacidade de garantir que as duas atividades são compatíveis".

"Garantindo algumas tutorias, permitindo a flexibilidade nas avaliações e um acompanhamento destes alunos, para que, ao perseguirem uma carreira de alto rendimento, de alta competição, não sejam obrigados, como acontece a muitos, a abandonar a vida académica, o que depois no futuro pode ter um custo muito elevado", concluiu.

O secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, disse que "é fundamental criar condições de apoio para os estudantes atletas de rendimento elevado terem um conjunto de medidas de suporte que lhes permitam conciliar com sucesso as duas carreiras".

"Estamos a fazê-lo já há oito anos com o segundo ciclo, o terceiro ciclo do ensino secundário e naturalmente que é muito importante conseguirmos fazer agora a extensão deste programa ao ensino superior e esse é o objetivo", referiu.

Inicialmente, de acordo com Pedro Dias, vai ser feito o "levantamento nestas seis instituições do número de atletas de alto rendimento e seleções nacionais que vão integrar o projeto piloto", que, posteriormente, será alargado a todas as instituições de ensino superior.

Na mesma cerimónia, que se realizou no Centro de Alto Rendimento do Jamor, foi assinado um acordo de cooperação entre a UAARE, a UAARE Superior e a Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP).

NFO // AO

Lusa/Fim