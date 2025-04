Alcançada a qualificação para as meias-finais da Liga dos Campeões, em que vai defrontar o Arsenal, o Paris Saint-Germain, já com as contas do título encerradas no fim de semana passado, apresentou no Parque dos Príncipes uma equipa inicial com algumas novidades.

Gonçalo Ramos foi o único português no 'onze' titular e os compatriotas Vitinha, Nuno Mendes e João Neves iniciaram o jogo no banco, tendo sido lançados pelo treinador espanhol Luís Enrique na segunda parte, já com o resultado em 2-1.

Com a vitória frente ao Le Havre, com golos de Désiré Doué, aos oito minutos, e Gonçalo Ramos, aos 51, após o que o senegalês Issa Soumaré amenizou para 2-1, aos 60, o PSG continua sem perder na presente temporada da Ligue 1 e somou o 10.º triunfo consecutivo na prova.

Ao longo da primeira parte, exceção feita ao primeiro golo de Désiré Doué, a passe de Bradley Barcola, o guarda-redes do Le Havre, Mathieu Gorgelin, esteve em destaque ao ser chamado a intervir com oito defesas.

No segundo tempo, Luís Enrique lançou alguns dos seus pesos pesados, como Vitinha, Nuno Mendes e João Neves, mas apesar das oportunidades de perigo criadas o resultado não se alterou.

Ainda com um jogo em atraso, que acerta na terça-feira, com o Nantes, o PSG lidera com 77 pontos e é já virtual campeão, enquanto o Le Havre, com apenas 12 pontos por disputar, segue na 16.ª posição, com 27, em lugar que dá acesso ao play-off de permanência.

