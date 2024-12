Com Nuno Mendes, Vitinha e João Neves no 'onze' titular, foi Ramos, que saiu do banco aos 66 minutos, a empatar para o PSG, que tinha sofrido golo precisamente aos 66, por N'Zola, além disso registando-se o quarto jogo seguido a marcar para o avançado português.

Sem que o 'nó' no marcador fosse desatado, foi o desempate por grandes penalidades a separar as duas equipas da Ligue 1, a equipa da capital marcou os quatro penáltis de que dispôs, enquanto o Lens falhou dois, mantendo-se a equipa de Luis Enrique na rota de segurar o troféu que conquistou pela 15.ª vez em 2023/24.

Noutros jogos do dia, o Dunquerque, emblema da segunda divisão treinado pelo português Luís Castro, eliminou o primodivisionário Auxerre, vencendo na casa do adversário de um escalão acima com um golo de Bardeli (26).

Em duelo de emblemas da Ligue 1, o Marselha eliminou o Saint-Étienne, vencendo por 4-0, enquanto o Mónaco afastou os amadores do Saint-Jean por 4-1, embora tenha falhado dois penáltis.

Jota saiu do banco para assistir um dos golos da vitória do Rennes em casa do Bordéus (4-1), e o Reims foi a casa do Mutzig vencer por 3-1 e o Angers triunfou por 1-0 ante o FC 93.

