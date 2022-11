Em Alvalade, o jogador do Benfica, que entrou aos 67 minutos, a substituir André Silva, tornou-se o 59.º estreante na 'era' Fernando Santos, que também tinha feito 'nascer' o 58.º, o jovem central António Silva, também do clube da Luz.

António Silva, de 19 anos, cumpriu os 90 minutos no centro da defesa portuguesa, na primeira parte ao lado de Rúben Dias e na segunda tendo junto a Pepe, de 39 anos.

Por seu lado, Gonçalo Ramos aproveitou os 23 minutos a que teve direito para 'encostar' para o 3-0, aos 82, assistido por Raphaël Guerreiro, e para assistir, de calcanhar, o seu companheiro de equipa João Mário, para o 4-0, aos 84.

Na lista dos estreantes de Fernando Santos, as duas 'águias' sucederam a Vitinha, médio do Pais Saint-Germain, que se estreou, ainda como jogador do FC Porto, em 29 de março, dia em que Portugal bateu em casa a Macedónia do Norte por 2-0 e garantiu um lugar na prova marcada para o Qatar.

Portugal já estreou, assim, três jogadores em 2022, sendo que, na época desportiva 2021/22, Fernando Santos fez alinhar pela primeira vez na seleção 'AA' mais quatro jogadores.

Otávio estreou-se em 04 de setembro de 2021, num particular em campo neutro com o Qatar (3-1), e Diogo Costa, Matheus Nunes e Rafael Leão cumpriram todos o jogo inaugural em 09 de outubro, frente à mesma equipa, no Estádio Algarve (3-0).

Na primeira metade de 2021, também se tornaram internacionais 'AA' Nuno Mendes e Palhinha, em 24 de março (1-0 ao Azerbaijão), Pedro Gonçalves, em 04 de junho (0-0 em Espanha), Rui Silva, em 09 (4-0 a Israel) e Diogo Dalot em 23 (2-2 com a França), na terceira jornada da fase de grupos do Euro2020.

Para encontrar mais estreantes, é preciso recuar a 2020, mais precisamente a 11 de novembro, ao 7-0 a Andorra: foi a vez de Domingos Duarte, Pedro Neto, que inaugurou o marcador, e Paulinho, autor de um 'bis'.

No mesmo ano, também se tinham estreado Trincão (4-1 à Croácia, em 05 de setembro), Rúben Semedo (0-0 com a Espanha, em 07 de outubro) e Daniel Podence (3-0 à Suécia, em 14 de outubro).

Em 2019, tinham sido Dyego Sousa, João Félix e Diogo Jota, que sucederam a Mário Rui, Rúben Dias, Gedson, Sérgio Oliveira, Hélder Costa - o segundo a marcar no primeiro jogo na 'era' Fernando Santos, depois de João Cancelo -, Pedro Mendes e Cláudio Ramos, os novos internacionais 'AA' de 2018.

No ano anterior, foi a vez de Marafona, Bruma, Bruno Fernandes, Edgar Ié, Kévin Rodrigues, Gonçalo Paciência, Ricardo Ferreira e Rony Lopes.

Em 2016, ano marcado pela conquista do título europeu, com um 1-0 à França, após prolongamento, na final, graças a um golo do 'herói' Éder, cumpriram o primeiro jogo na seleção principal Renato Sanches, André Silva, João Cancelo e Gelson Martins.

Anthony Lopes, André Pinto, Paulo Oliveira, Bernardo Silva, André André, Ukra e Danilo estrearam-se com Cabo Verde, em 2015, ano ao longo do que se juntaram Daniel Carriço, Nélson Semedo, Gonçalo Guedes, Lucas João, Ricardo Pereira e Rúben Neves.

Fernando Santos começou a 'coleção' logo no primeiro encontro, em 11 de outubro de 2014, num particular com a França, em que fez alinhar Cédric e João Mário. No mesmo ano, também 'promoveu' Raphaël Guerreiro, Adrien Silva, José Fonte e Tiago Gomes.

- Lista dos 59 estreantes na 'era' Fernando Santos: 2022 17/11 Nigéria (C), 4-0 António Silva, Gonçalo Ramos 29/03 Macedónia Norte (C), 2-0 Vítor Ferreira 'Vitinha' 2021 09/10 Qatar (C), 3-0 Diogo Costa, Matheus Nunes, Rafael Leão 04/09 Qatar (N), 3-1 Otávio 23/06 França (N), 2-2 Diogo Dalot 09/06 Israel (C), 4-0 Rui Silva 04/06 Espanha (F), 0-0 Pedro Gonçalves 24/03 Azerbaijão (C), 1-0 Nuno Mendes, Palhinha 2020 11/11 Andorra (C), 7-0 Domingos Duarte, Pedro Neto, Paulinho 14/10 Suécia (C), 3-0 Daniel Podence 07/10 Espanha (C), 0-0 Rúben Semedo 05/09 Croácia (C), 4-1 Trincão 2019 14/11 Lituânia (C), 6-0 Diogo Jota 05/06 Suíça (N), 3-0 João Félix 22/03 Ucrânia (C), 0-0 Dyego Sousa 2018 14/10 Escócia (F), 3-1 Hélder Costa, Pedro Mendes, Cláudio Ramos 06/09 Croácia (C), 1-1 Sérgio Oliveira, Gedson Fernandes 28/05 Tunísia (N), 2-2 Rúben Dias 26/03 Holanda (N), 0-3 Mário Rui 2017 14/11 Estados Unidos (C), 1-1 Gonçalo Paciência, Ricardo Ferreira, Ronny Lopes 10/11 Arábia Saudita (C), 3-0 Bruma, Bruno Fernandes, Edgar Ié, Kévin Rodrigues 28/03 Suécia (C), 2-3 Marafona 2016 07/10 Andorra (C), 6-0 Gelson Martins 01/09 Gibraltar (C), 5-0 André Silva, João Cancelo 25/03 Bulgária (C), 1-0 Renato Sanches 2015 14/11 Rússia (F), 0-1 Gonçalo Guedes, Ruben Neves, Lucas João, Ricardo Pereira 11/10 Sérvia (F), 2-1 Nélson Semedo 16/05 Itália (N), 1-0 Daniel Carriço 31/03 Cabo Verde (C), 0-2 Anthony Lopes, André Pinto, Paulo Oliveira, Bernardo Silva, André André, Ukra, Danilo 2014 18/11 Argentina (N), 1-0 José Fonte, Tiago Gomes, Adrien Silva 14/11 Arménia (C), 1-0 Raphael Guerreiro 11/10 França (F), 1-2 Cédric, João Mário

