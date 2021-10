Aos 90+3 minutos, Gonçalo Guedes desferiu um forte pontapé de fora da área, com a bola a ser ainda desviada pela cabeça de um jogador adversário, entrando fora do alcance do guarda-redes, depois de os visitantes terem chegado ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Angel (32) e um autogolo de Diakhaby (38).

Ao oitavo dos sete minutos de compensação concedidos pelo árbitro, o defesa Jose Gaya marcou, à meia-volta, e igualou um desafio em que os maiorquinos cederam mesmo no fim, e quando jogavam reduzidos a 10 elementos, desde os 55 minutos, após expulsão do médio sul-coreano Kang-In Lee.

O Valência, que empatou três e perdeu outros tantos jogos nos últimos seis compromissos, está provisoriamente em 10.º lugar, com 13 pontos, mais um do que o Maiorca, 12.º.

