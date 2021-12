A equipa, campeã da Grécia e finalista vencida da Taça em 2020/21, saiu derrotada por 3-2 na visita a Levadia, diante de um adversário que milita no segundo escalão, no qual é terceiro classificado do grupo B.

O Levadiakos esteve a vencer por 2-0, com golos de Lucas Costa, aos três minutos, e Panagiotou, aos seis, mas o central internacional português Rúben Semedo ainda reduziu, na primeira parte, aos 26.

No segundo tempo, a equipa da casa chegou ao 3-1, por Doumtsios, aos 62, mas um minuto depois Rony Lopes, avançado também internacional português, fez o 3-2, mantendo a eliminatória em aberto para o campeão grego.

Na segunda mão dos oitavos de final, agendada para 21 de dezembro, o Olympiacos joga em casa.

