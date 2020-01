Golos na primeira parte ajudam Sporting a vencer em Setúbal Dois golos no espaço de sete minutos permitiram hoje ao Sporting ganhar vantagem importante e vencer em casa do Vitória de Setúbal por 3-1, em jogo da 16.ª jornada da I Liga de futebol. desporto Lusa desporto/golos-na-primeira-parte-ajudam-sporting-a_5e1a5159bcbd0b1bf5ba6a98





Numa semana marcada pelo pedido sadino de adiamento do jogo devido a uma virose que terá afetado o seu plantel, solicitação negada pelos 'leões', o Sporting chegou ao intervalo a vencer já por 2-0, após os golos de João Meira, aos 27 minutos, na própria baliza, e de Bruno Fernandes, aos 34, na conversão de uma grande penalidade.

Apesar de demonstrar algumas dificuldades físicas com o decorrer da partida, a equipa setubalense reentrou na discussão do resultado aos 63, com um grande remate de Carlinhos, que fez a bola passar por cima do guarda-redes Luís Maximiano, tendo Bruno Fernandes, já aos 90+4, desfeito as dúvidas quanto ao vencedor do encontro, anotando o 3-1.

A vitória permite ao Sporting, quarto classificado, chegar aos 29 pontos e ficar a um do Famalicão, terceiro, enquanto o Vitória é 10.º com 19.

