Numa final inédita disputada no Estádio Nacional, na cidade da Praia, os 'axadrezados' da capital cabo-verdiana marcaram primeiro, logo aos oito minutos, por Sunday.

Na segunda parte, os 'azuis' do Mindelo empataram, com um autogolo de Evandro Monteiro.

O golo da vitória 'axadrezada' foi apontado de cabeça aos 83 minutos, pelo internacional cabo-verdiano Ianique Stopira, que em Portugal representou o Santa Clara e o Feirense.

Com esta vitória, os campeões regionais de Santiago Sul elevam para cinco os títulos conquistados no país, depois de 1963 - antes da independência -, 1987, 1995 e 2010.

Já o Derby de São Vicente mantém os mesmos três troféus (1984, 2000 e 2005).

Esta foi a primeira vez que as duas equipas se encontraram numa final, sendo que o Boavista regressou à decisão 14 anos depois, ao passo que o Derby não estava nesta fase há nove anos, quando perdeu com o Mindelense, também de São Vicente.

A final cimentou ainda mais o domínio de equipas da Praia e de Mindelo no futebol no país, com as duas maiores regiões desportivas, juntas, a venceram 50 das 55 edições da maior prova de clubes no arquipélago.

RIPE // AMG

Lusa/Fim