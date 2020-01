Golo de Ricardo Horta nos descontos garante Taça da Liga para o Sporting de Braga O Sporting de Braga venceu hoje o FC Porto por 1-0 e conquistou a Taça da Liga em futebol, com Ricardo Horta a marcar o golo decisivo aos 90+5, garantindo um troféu que os bracarenses já tinham conseguido em 2013. desporto Lusa desporto/golo-de-ricardo-horta-nos-descontos-garante_5e2cba7c84a139129950d7e3





O médio Ricardo Horta marcou o golo decisivo a um minuto do final do período de descontos e garantiu a conquista do troféu, num jogo disputado no Estádio Municipal de Braga.

O FC Porto, que já tinha chegada à final nas épocas 2009/10, 2012/13 e 2018/19, continua sem conseguir vencer a única competição nacional que ainda não consta no palmarés 'azul e branco'.

