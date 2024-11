Num encontro em que o treinador português Bruno Lage surpreendeu, ao surgir com uma equipa com três centrais, os bávaros sentiram muitas dificudades para contornar a defesa 'encarnada', conseguindo apenas por uma vez introduzir a bola na baliza, por intermédio de Musiala, aos 67 minutos.

Com esta vitória, o Bayern alcançou o Benfica lote das equipas com seis pontos, com os germânicos a ascenderem ao 17.º lugar, enquanto o Benfica baixou para o 19.º, ambos em zona de play-off.

Na próxima jornada, a quinta, o Benfica atua no Mónaco, em 27 de novembro.

