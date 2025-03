O golo de João Costa surgiu aos 27 minutos e permitiu aos açorianos voltar aos triunfos após quatro jogos sem vencer, enquanto a formação de Barcelos viu aumentar para sete a sua série de jogos sem vencer.

Com este triunfo, o Santa Clara reforçou para já o quinto lugar na prova, com 43 pontos, a sete do quarto, o FC Porto, e com mais cinco do que o sexto, o Vitória de Guimarães, formações que ainda vão jogar na ronda, enquanto o Gil Vicente é para já o 14.º, com 23 pontos, mas arrisca-se a descer ainda mais na tabela, uma vez que os principais adversários ainda vão jogar na ronda.

