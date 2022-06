Melo Gouveia, que no domingo conquistou o sétimo lugar no Dutch Open, conseguiu ainda assim o melhor resultado entre os portugueses, ao registar na volta inaugural três 'bogeys' (uma pancada acima) nos buracos 2, 6 e 9, um 'duplo-bogey' (duas acima) no 17 e dois 'birdies' (uma abaixo) no 16 e 18 para um total de 75 pancadas, três acima do par.

Enquanto o profissional da Quinta do Lago figura na 72.ª posição do 'leaderboard', Ricardo Santos ocupa o 90.º lugar, após completar os primeiros 18 buracos com cinco 'bogeys' (nos buracos 3, 5, 6, 8 e 10) e apenas um 'birdie' no 15, entregando um cartão com 76 'shots', quatro acima do par do campo.

A liderança do torneio, dotado de 1,7 milhões de euros em prémios monetários e que distribui 2,750 pontos, é partilhada pelo chinês Haotong Li, número 50 no 'ranking' do DP World Tour, e pelo sueco Joakim Lagergren, ambos com 67 pancadas, cinco abaixo do par e uma de vantagem sobre o neerlandês Wil Besseling, terceiro classificado.

