Entre os praticantes que apresentaram uma ação judicial num tribunal da Carolina do Norte estão Phil Mickelson, vencedor de seis 'majors' e membro vitalício do PGA Tour, Bryson De Chambeau e os mexicanos Carlos Ortiz e Abraham Ancer, informa o canal televisivo ESPN, que teve acesso aos documentos.

A ação pretende também que alguns golfistas profissionais, como Taylor Gooch, Hudson Swafford e Matt Jones, possam participar na FedEx Cup, uma competição disputada ao estilo de 'play-offs', formada por três torneios, que se inicia na próxima semana.

O PGA Tour anunciou em junho que suspenderia os membros que participassem em provas do circuito LIV, lamentando que "tenham feito a sua escolha com base, unicamente, em considerações financeiras" e "virado as costas" à associação.

A suspensão impediu a participação dos apoiantes do circuito LIV na Taça Presidente, mas não no US Open, uma vez que o PGA Tour não gere os 'majors' e a Associação de Golfe dos Estados Unidos (USGA) informou que os jogadores poderiam competir na prova.

O último praticante a juntar-se ao circuito financiado pelo governo saudita foi o norte-americano Bubba Watson, que anunciou a decisão na semana passada, mas Tiger Woods, figura maior da modalidade, manteve-se fiel ao PGA Tour.

RPC // MO

Lusa/fim