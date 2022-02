Stephen Ferreira, nascido no Zimbabué, mas descendente de um avô português, melhorou hoje uma pancada em relação à ronda inaugural, ao cumprir o Par 72 do Outeniqua, mas regista um total de 145 pancadas, uma acima, e partilha com mais seis jogadores o 121.º lugar do 'leaderboard'.

Pedro Figueiredo, de 30 anos, pelo contrário baixou de rendimento e aos 74 'shots' iniciais juntou um segundo cartão com 77 pancadas, cinco acima do Par do Outeniqua, e desceu à 156.ª posição da tabela.

À frente do Dimension Data Pro-Am mantém-se o francês Adrien Saddier com um agregado de 129 pancadas (63+66), 16 abaixo, três de vantagem sobre o segundo classificado, o alemão Alexander Knappe.

