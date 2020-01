Golfistas portugueses afastados do Open da África do Sul Os três jogadores portugueses presentes no Open da África do Sul, prova do circuito europeu de golfe, foram hoje afastados, ao falharem o 'cut' após a segunda volta. desporto Lusa desporto/golfistas-portugueses-afastados-do-open-da_5e18ba2aa9699e1bdff8ab5c





Pedro Figueiredo, que no final do primeiro dia era o português melhor classificado, ao situar-se na 47.ª posição, com 68 pancadas, cumpriu hoje o percurso em 71 (par do campo), baixando para 77.º, com 139 pancadas, a uma de se manter em prova.

Também a uma pancada de seguir em frente, ficou Ricardo Santos, que na quinta-feira tinha somado 70 pancadas, tendo hoje cumprido a volta em 69 e terminado empatado com Pedro Figueiredo.

Mais distante, ficou Stephen Ferreira, que terminou a prova no 145.º posto, com 143 pancadas.

O torneio é liderado pelo finlandês Tapio Pulkkanen, que segue com 131 pancadas, 11 abaixo do par do campo.

