Melo Gouveia fez uma volta em 74 pancadas (duas acima do Par do campo), com três 'birdies' (uma abaixo) e cinco 'bogeys' (uma acima), enquanto o compatriota deu 75 pancadas (três acima do Par do campo), com dois 'birdies' e cinco 'bogeys'.

A prova é liderada por um duo formado pelo neozelandês Ryan Fox e o norueguês Thorbjorn Olesen, com 66 pancadas (seis abaixo).

O British Masters começou hoje e termina no domingo.

