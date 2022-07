Ricardo Santos entregou um cartão com 69 pancadas, três abaixo do par do campo, fruto de um 'eagle' (duas pancadas abaixo do par do buraco) e quatro 'birdies' (uma abaixo), apesar de também ter efetuado três 'bogeys' (uma acima), terminando com um total de 285 (três abaixo do par).

Se Ricardo Santos protagonizou a sua melhor volta nos quatro dias de competição, Pedro Figueiredo efetuou o pior registo, com 74 pancadas, duas acima do par do campo, consequência de quatro 'bogeys' e apenas dois 'birdies', acabando na 61.ª posição, com um agregado de 290 golpes.

Richie Ramsay, de 39, anos, foi o vencedor do torneio realizado no Hillside Golf Club, em Southport, com um total de 274 pancadas, menos 14 relativamente ao par do campo inglês, depois de hoje ter completado o percurso com 69.

RPC // VR

Lusa/fim