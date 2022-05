Ricardo Melo Gouveia entregou um cartão com 74 pancadas, duas acima do Par do campo, fruto de três 'bogeys' (uma pancada acima do Par do buraco) e um duplo 'bogey' (duas acima), que não foram totalmente contrariados por um 'eagle' (duas abaixo) e um 'birdie' (uma abaixo).

O golfista português, de 30 anos, que tinha terminado o segundo dia de competição no comando da prova, com 10 pancadas abaixo do Par, está agora oito abaixo dessa marca, com um total de 208, em igualdade com o polaco Adrian Meronk e o sueco Alexander Bjork.

O topo da classificação passou a ser partilhado pelo britânico Matt Wallace e o francês Victor Perez, que totalizam 206 pancadas, depois de hoje terem terminado com 70 e 69, respetivamente, a um dia da conclusão do torneio neerlandês.

