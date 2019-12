Golfista Pedro Figueiredo desce à 68.º posição no Australian PGA Championship O português Pedro Figueiredo terminou hoje a terceira volta do Australian PGA Championship, prova do circuito europeu de golfe, que decorre em Queensland, com cinco pancadas acima do par, caindo para o grupo dos classificados em 68.º lugar. desporto Lusa desporto/golfista-pedro-figueiredo-desce-a-68-posicao-_5dfe0f0cde6e187972f1207a





Numa volta desinspirada, que o fez cair do grupo dos classificados na 42.ª posição, o golfista português, que segue empatado com outro jogador, marcou hoje dois 'bogeys' (uma acima) e um duplo 'bogey' (duas acima), para um agregado de 221 pancadas, cinco acima do par.

O torneio é liderado pelo australiano Adam Scott, que segue com um agregado de 206 pancadas (dez abaixo do par).

