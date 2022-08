"Vínhamos com o objetivo de tentar apurar um ginasta para o Mundial e conseguimos dois, superámos as nossas expectativas", disse à Lusa José Augusto Dias, treinador da seleção masculina portuguesa, referindo-se ao apuramento de José Nogueira (38.º no 'all-around') e Guilherme Campos (54.º).

O técnico reforçou que a equipa lusa é "muito jovem e tem margem de progressão para os Europeus de 2023", nos quais Portugal pretende "estar entre as 13 equipas que avançam para os Mundiais".

"Em Munique, faltou-nos o nosso melhor ginasta, Bernardo Almeida, lesionado. Será um reforço e os jovens atuais vão estar mais experientes. Queremos sonhar e trabalhar para isso", sublinhou o técnico.

Resumindo a participação nos campeonatos, José Augusto Dias destacou os dois resultados de nível A para o alto rendimento, "por estarem no primeiro terço da classificação", sendo que "todos os outros resultados são de nível B".

Portugal esteve presente igualmente em femininos, competição que decorreu nos primeiros dias dos Europeus e em que a jovem Mariana Parente, de apenas 15 anos, também foi bem-sucedida, com o seu 50.º posto final no 'all-around', com 46.733 pontos, garantindo igualmente a presença nos campeonatos do mundo de Liverpool.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.

